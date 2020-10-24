الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:35 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

الحوثي يقصف مستشفى لعلاج السرطان في اليمن

113-112002-usterrorismreviewiranyemen_700x400
الحوثي يقصف مستشفى لعلاج السرطان في اليمن
 
السبت، 24-10-2020 09:52 م الطيب حسين
استهدفت ميليشيات الحوثي، اليوم السبت، بالقصف المدفعي، مركزاً لعلاج الأورام السرطانية، في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وأفادت مصادر حسب “العربية.نت”، بأن القصف الذي استهدف مستشفى “الأمل” لعلاج الأورام السرطانية، أدى إلى إصابة اثنين من موظفيه في حصيلة أولية، مؤكدة أن القصف أثار الهلع بين المرضى ومرافقيهم في المستشفى.


كما أوضحت المصادر أن القصف، الذي شنته ميليشيات الحوثي من مواقع تمركزها شرق مدينة تعز، ألحق أضرارا مادية بمبنى المستشفى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها ميليشيات الحوثي مرافق طبية في تعز، حيث تعرض القطاع الصحي في المحافظة لعدة هجمات من قبل الحوثيين بشكل مباشر ومتعمد، مما أثر على الوضع الصحي، وجعله يزداد سوءا يوما بعد آخر، وفق تقارير حقوقية.

وفي آخر جرائمها، استهدفت ميليشيات الحوثي مستشفى الجذام بمدينة تعز بقذيفتين ما تسبب في إصابة ثلاثة من المرضى، وهو ما اعتبره تحالف حقوقي “جريمة حرب وانتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية، وأكد أنها تعكس مدى “إفلاس ميليشيات الحوثي وسقوط قيمها الإنسانية”.


 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا