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الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار فواتير الكهرباء

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 12:56 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأنباء التي ترددت علي مواقع التواصل الاجتماعي و في بعض المواقع الإخبارية عن زيادة أسعار فواتير الكهرباء غير صحيحة.
وأشار المركز في بيانه إلي أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء ومشددة علي أن الأسعار كما هي دون أي زيادات .
و أشارت الوزارة إلي أن جميع شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي ، مناشدة وسائل الإعلام و مرتادي مواقع التواصل بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .
 

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