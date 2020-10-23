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زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.. الكهرباء توضح الحقيقة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 23-10-2020 12:31 م متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزارة الكهرباء أن الأنباء التي ترددت عن زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي غير صحيحة .
و أضافت الوزارة إلي أنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة بهذا الشأن موضحة استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في إبريل بتخفيض سعر الكيلوات / ساعة للقطاع الصناعي بواقع 10 قروش وتثبيت العمل به لمدة 5 سنوات .
ووفقا لهذا القرار فإن الموازنة العامة للدولة ستتحمل قيمة تخفيض سعر الكيلو وات / ساعة للقطاع الصناعي والمقدر بنحو 22 مليار جنيه دعما للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي .
 

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