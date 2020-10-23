زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.. الكهرباء توضح الحقيقة

الجمعة، 23-10-2020
12:31 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزارة الكهرباء
أن الأنباء التي ترددت عن زيادة أسعار الكهرباء
للقطاع
الصناعي غير صحيحة .
و أضافت الوزارة إلي أنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة بهذا الشأن موضحة
استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء
الصادر في إبريل بتخفيض سعر الكيلوات / ساعة
للقطاع الصناعي بواقع 10 قروش وتثبيت العمل به لمدة 5 سنوات .
ووفقا لهذا القرار فإن الموازنة العامة للدولة ستتحمل قيمة تخفيض سعر
الكيلو وات / ساعة للقطاع الصناعي والمقدر بنحو 22 مليار جنيه دعما للقطاع الصناعي
خلال السنوات الخمس القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء
للقطاع الصناعي .