الثلاثاء 16 مايو 2023
توقيت مصر 21:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. مخرج يسرب صور مخلة لزوجته الإعلامية المشهورة لأحد الشباب لابتزازاها

واقعة بشعة.. سائق لودر يدهس مهندسًا عمدًا بسبب خلافات في التجمع

المحامي يكشف: صدام رفض هذا الشرط مقابل عدم إعدامه

رونالدو يثير الجدل بتغريدة غامضة.. وهذا ما كتبه

الجنس مقال الإجهاض.. القبض على طبيب نساء وتوليد شهير في شبرا

هبوط قياسي لسعر الدولار في السوق السوداء.. تعرف على السبب

ميدو: ما حدث لـ"روقا" عقاب إلهي

أول تعليق أمني على واقعة اغتصاب سيدة حامل وإجهاضها

أول ظهور إعلامي لزوجة حسن شاكوش.. ماذا قالت ردًا على اتهامات زوجها؟

وفاة الفنان محمد الإدنداني حزنًا على زوجته

الجنس مقال الإجهاض.. القبض على طبيب نساء وتوليد شهير في شبرا

935
ارشيفية
الثلاثاء، 16-05-2023 10:43 ص

 

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طبيب نساء وتوليد شهير بمنطقة شبرا، وذلك بعدما حررت إحدى السيدات محضرًا ضده بقسم شرطة روض الفرج، بعدما اتهمته بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها.

وأسفرت التحريات الأولية أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الجنس معهن، ويبتزهن لممارسة الجنس بعد ذلك، وتبين تحصيل المتهم أموالًا من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء العمليات.

 

وتم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة والتي أكدت صحة الواقعة، وسجلت الكثير من الوقائع، فيما تولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة.

 

 

إقرأ ايضا

Capture

صدمة.. مخرج يسرب صور مخلة لزوجته الإعلامية المشهورة لأحد الشباب لابتزازاها

414303_0

واقعة بشعة.. سائق لودر يدهس مهندسًا عمدًا بسبب خلافات في التجمع

ightessabhml

أول تعليق أمني على واقعة اغتصاب سيدة حامل وإجهاضها

أخبار متعلقة

ightessabhml

أول تعليق أمني على واقعة اغتصاب سيدة حامل وإجهاضها

images

أستاذ جامعي ينتحل صفة طبيب ويهتك عرض أربعينية