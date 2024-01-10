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"التمثيل قلب حقيقة".. خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر (صور)

"التمثيل قلب حقيقة".. خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر (صور)

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خطوبة هشام وليلى
الأربعاء، 10-01-2024 10:51 ص


أعلن الفنان هشام جمال خطوبةه على الفنانة ليلى أحمد زاهر ونشر صور قراءة الفاتحة عبر حسابه على تطبيق إنستجرام.
ونشر أحمد زاهر صور من الحفل العائلي عبد انستجرام وعلق عليها قائلا:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتي ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال.. كل التمنيات الطيبة للعروسين والف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلى ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".
انتشرت الكثير من الشائعات حول ارتباط ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بعد تعاونهما الفني المثمر خلال الفترة الماضية خاصة مع نجاح مسلسل في بيتنا روبوت.
مسلسل في بيتنا روبوت
تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.
مسلسل فى بيتنا روبوت 2 بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.




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