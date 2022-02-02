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البحوث الفلكية: 3 محافظات مهددة بالزلازل

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الأربعاء، 02-02-2022 10:50 ص

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن منطقة شرق بني سويف، ودمياط، امتدادا حتى خليج السويس، تعتبر من المناطق التي تشهد نشاط زلزالي  خلال الفترة المقبلة.
ونفى القاضي دخول مصر حزام الزلازل حتى الآن، مضيفًا أنه غير المتوقع دخول البلاد هذا الحزام.
وأضاف القاضي أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يرصد دبه النملة من الزلازل الصناعية مثل تفجيرات المحاجر ومصانع الاسمنت وجميع أنواع المناجم أو الزلازل الطبيعية.
وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محافظة بني سويف كانت هزة بقوة 4.1 ريختر، ولم يشعر بها إلا قاطني المحافظة فقط، مضيفاً أن ماحدث عبارة «هزة خفيفة» بدأت من منطقة الكريمات وحتى خليج السويس، وما حدث تركيب جيولوجي.
وكشف القاضي أن منطقة شرق بني سويف، ودمياط، امتدادا حتى خليج السويس، تعتبر من المناطق التي تشهد نشاط زلزالي غير محسوس، قادمة من تركيا .
وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل  سَجّلت  أمس زلزالاً بقوة 4,1 درجات على مقياس ريختر على بعد 56 كم شمال شرقي مدينة بني سويف المصرية.
 

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