الإطاحة ببطلة الفيديوهات الإباحية بالإسكندرية

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الأحد، 02-06-2024 11:49 ص


 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة “لها معلومات جنائية”) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

مكان ضبط بطلة الأفلام الإباحـ.ية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها (هاتف محمول “وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها”).

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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