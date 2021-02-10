الأربعاء، 10-02-2021
04:03 م
الطيب حسين
أرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن لاعبيه حسين الشحات
ومحمود كهربا
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وأرسل خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي والمنسق العام للبعثة، الخطاب حيث يوضح فيه موقف اللاعبين، حسين الشحات
ومحمود كهربا
بخصوص عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية عقب نهاية مباراة الأهلي والبايرن التي جرت مساء الاثنين الماضي في الدور نصف النهائي للبطولة.
جاء هذا لتوضيح موقف الشحات وكهربا
بناء على تعليمات محمود الخطيب، رئيس النادي، وبعثة فريق الكرة في مونديال الأندية.
وأكد الأهلي على احترامه الكامل للوائح الفيفا والمنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لا سيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدًا عن أي أمور أخرى.