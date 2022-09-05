الأهلي لـ كهربا : مشكلتك مع الزمالك مش بتاعتنا

الإثنين، 05-09-2022
09:59 ص
أكد أحمد حسام ميدو، أن الأهلي أبلغ محمود عبد المنعم كهربا
، بعدم دفع
الغرامة الموقعة عليه في أزمته مع نادي الزمالك
.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:
"الأهلي أبلغ محمود عبد المنعم كهربا
، بأن أزمة الغرامة الموقعة عليه ليست من
اختصاص النادي الأهلي والأهلي ليس له علاقة بها" .
أضاف: "الزمالك
من الناحية الأخرى ليس لديه أي نية لتقسيط غرامة
كهربا
، ولا أتمنى أن تكون نهاية كهربا
في الملاعب بهذا الشكل، فتلك الأزمة قد تؤدي
إلى نهاية مشوار كهربا
الكروي" .
وختم حديثه قائلا: "الموقف ليس سهلا بالنسبة لكهربا
، والموقف غامض،
فلا أحد يعلم مصير كهربا
في الموسم الجديد، فهو موقوف حتى الآن".