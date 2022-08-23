إبراهيم سعيد يرد على تهديدات مرتضى منصور: ربنا هداني وقبل توبتي.. ومتنساش فضايحك انت وعيالك

الثلاثاء، 23-08-2022
02:12 م
رد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك
السابق، على تصريحات وتهديد مرتضى
منصور له بأنه سيفضحه بالقضية التي لديه إذا تحدث مرة أخرى.
وكتب إبراهيم سعيد رسالة غامضة على موقع التغريدات القصيرة
"تويتر"، :" بفضل الله لأن قابل التوبه هداني، علي فكرة أنا ممكن
برضه أقولك إن ليك عندي فضايح مصايب و حكايات ليك و لعيالك ولا نسيت".
أضاف :"عموما اللي إنت قولته ده مكانه القنوات الشرعية والنيابة لأنك
ارتكبت جريمة وهاتتحاسب عليها".
تابع:" لو إنت عندك قضيه ليا هاتطلعها يعني إنت غير أمين، راجل لا
تستحق إن الناس تأتمنك علي شغلها، ونصيحه لكل الناس محدش لا يأتمن و لا يوكل
الراجل الخرفان ده في أي شغل أحسن فضاح لا يؤتمن مش كده ولا إيه ".
اختتم:" كل شاب له أخطاء و لكن رحمة ربنا تسع كل شئ، وربنا غفور
رحيم واتعلمت من أخطائي".
في سياق آخر، أكد إبراهيم سعيد، “مؤخرا” أنه لم يرحل عن الأهلي بسبب
الأموال.
وقال إبراهيم سعيد عبر برنامج الماتش المذاع عبر قناة “صدى
البلد”:" أنا أهلاوي والله، أهلاوي
بقلب وحب، تربيت على رموز كبار تمنيت التعامل معهم منذ طفولتي، ورغم الاختلاف إلا
أنني عاشق للأهلي".
أضاف :" أرفض التقليل من النادي الأهلي أو أن يسخر أحد منه ومستحيل
أجي على النادي، وتصريحي بأنني زملكاوي كان زعل وعمري ما كنت زملكاوي أبدًا».