"الأعلى تاريخيًا".. فيفا يكشف تقييم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

السبت، 30-11-2024
12:00 م
اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا
، حصول ملف استضافة السعودية
لنسخة كأس العالم 2034 على تقييم419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم، كإنجاز سعودي جديد يجسد الدور الريادي والنقلة النوعية والاستثنائية التي تعيشها السعودية
.
ويأتي إعلان التقييم الفني لملفي كأس العالم 2030 و2034 تمهيدًا لقرار اختيار الدول المستضيفة للبطولتين من خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، في 11 ديسمبر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية
'واس' اليوم السبت، أن ملف استضافة السعودية
للحدث الكروي العالمي، حظى باهتمام وتمكين ودعم غير محدود من حكومة السعودية
ما أسهم في حصول الملف على ثقة المجتمع الدولي.
الوفد الرسمي لفيفا
قد قام خلال شهر أكتوبر الماضي بجولته التفقدية للوقوف على تفاصيل ترشح السعودية
لاستضافة المحفل الكروي العالمي، حيث زار المدن المزمع استضافتها للبطولة، والمشاريع والمرافق الرياضية المدرجة في ملف الاستضافة واطلّع على الخطط الشاملة وكافة الاستعدادات المقبلة لاستضافة المملكة للحدث الكروي العالمي بتواجد (48) منتخبًا في دولة واحدة لأول مرة عبر التاريخ.
وكانت السعودية
سلمت ملف ترشحها رسميًّا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 في يوليو الماضي تحت شعار 'معًا ننمو'، والذي كشفت فيه عن خططها الطموحة لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم على 15 ملعبًا موزعة على خمس مدن مضيفة، هي: الرياض، جدة، الخبر، أبها، ونيوم بالإضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى عبر السعودية
.
وتمثل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 فرصة مهمة لتسليط الضوء على مسيرة التقدم المستمرة التي تعيشها المملكة والتي أثمرت عن استضافة فعاليات عالمية كبرى في مختلف الألعاب، منها: كأس العالم للأندية وسباق فورمولا-1، الأمر الذي يسهم في تحقيق المستهدفات الأهداف الرياضية، وبناء إرث رياضي يكوّن قاعدة أساسية للمستقبل الرياضي السعودي.