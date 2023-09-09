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الأزهر يعزي المغرب في ضحايا الزلزال المدمر

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شيخ الأزهر
السبت، 09-09-2023 01:27 م نسمه عبد الوهاب
تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والشعب المغربى، فى ضحايا الزلزال العنيف الذى ضرب عددًا من الأقاليم والمدن، وأسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين.

وأعرب الأزهر الشريف عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية فى مصابها الجلل، وتعاطفه مع أهالي الضحايا والمصابين، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل. 'إنا لله وإنا إليه راجعون'.

كما تضرع شيخ الأزهر إلى المولى عز وجل أن تتجاوز المملكة المغربية آثار هذه الكارثة، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية من شرور الكوارث والزلازل، وأن يُنزل سكينته وأمنه على الإنسانية جمعاء.

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