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شاهد.. خلاف ومشاداة بين مرشد الإخوان وعبدالمنعم أبوالفتوح

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الأحد، 08-05-2022 02:08 م

كان للمقاطع المصورة والصوتية المسربة ضمن حلقات مسلسل الاختيار3 الذي جاء في 29 حلقة، دور كبير في انتشار العمل الفني المرتبط بفترة هامة عاشتها مصر.
وجاء فى الحلقة الرابعة من مسلسل “الاختيار 3” إذاعة تسجيل مسرب للمرشد العام محمد بديع أثناء حديثه عن عبد المنعم أبو الفتوح، وخلافه معه بعد انفصال الأخير عن الجماعة، ورفضه عدم الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، رغم عرضهم عليه عددا من المناصب الخاصة بمهنة الطب.
وقام مرشد جماعة الإخوان الإرهابية بوصف عبد المنعم أبو الفتوح بأن اتجاهاته غير جيدة، وقال: “رغم أن الإخوان كانت باقية عليه، إلا أنه لم يلتزم بها وانشق عنا". 

 



 

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