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استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي من منصبه

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محافظ البنك المركزي
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الأربعاء، 17-08-2022 12:14 م
تقدم طارق عامر محافظ البنك المركزي بالاستقالة من منصبه، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية قبول الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاستقالة، وأصدر قرارا بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، فقد قدم السيسي الشكر لعامر على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه.

وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

 

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