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"استروني".. وصية مؤثرة للفنانة جواهر قبل وفاتها

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جواهر
الخميس، 02-11-2023 02:21 م

 

بعد رحلة قصيرة رحلت الفنانة جواهر الكويتية عن عالمنا، وتركت خلفها إرثا من الحزن في قلوب محبيها.

 

وكشفت صديقتها الفنانة إلهام الفضالة تفاصيل الوصية الأخيرة لجواهر الكويتية عبر تطبيق "سناب شات" إذ قالت: "جواهر لن تكون راضية في حال نشر صورة قديمة لها بشعرها، جواهر ارتدت حجابها كاملاً أول ما تعبت ودخلت العناية المركزة، وهي حاليًا، إن شاء الله، أخذها بصفحة نظيفة، ودخلت الغيبوبة بحجابها".

وتابعت إلهام الفضالة: "كانت وصية جواهر الكويتية أن النعي ما ينزل بصورة كاشفة فيها شعرها، ولن تكون راضية ولا أهلها سيكونون راضين لو تم إنزال صورة كاشفة فيها شعرها، وإذا نعيتموها انعوها بكلمات وليس بصورة، هي الآن في دار الحق عند رب العالمين، وتحمّلت الكثير ".

ولدت جواهر الكويتية في 4 نوفمبر 1977، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1990، عبر مسرحية الأطفال "الخفاش"، ثم ظهرت كموديل في كليب للمطرب خالد بن حسين بعنوان "كنت أحبه".

وفي 1997، شاركت جواهر الكويتية في 4 أعمال درامية، ثم اعتزلت الفن وعادت إليه عام 2003، وقدمت العديد من الأعمال الفنية حتى عام 2018، وفي فبراير 2020 أعلنت إصابتها بسرطان المعدة.

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