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اتهم أسرته بقتل أخته.. شقيق أنغام يصدم الجميع بكشف أسرار خطيرة

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انغام
الأحد، 24-09-2023 12:37 ص

 

 

أعرب الموسيقار خالد محمد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، عن استيائه الشديد لما يعانيه بسبب أسرته، مؤكدا أنه يمتلك الدليل القاطع على قتلهم شقيقته غنوة، كما استولوا على حقوقه.

 

وكتب شقيق أنغام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه، وماجدة بتشحت من الناس وبتبتذنا بحجه أحمد وياسين، ماجدة السبب في موت غنوة وعندي الدليل القاطع، أسكت؟!.

 

وأردف شقيق أنغام: أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني، مفيش عنف، بس فيه قسوة للآخر، تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم وبتقتلوا ياسين بالبطء، ده انتوا عالم كفرة.

 

وأضاف: لو ضاع مستقبلي برضو مش هسكت، تحبسوني أو تسقعوني برضو مش هسكت، هسكت لما تقتلوني، لآخر نفس مش هسكت.. غالب ومغلوب.

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