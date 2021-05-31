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اتحاد الكرة يصدر قرارًا بتأجيل مباراة الأهلي وإنبي

الاهلي وانبي
الاهلي وانبي
Native
الإثنين، 31-05-2021 06:47 م محمد فضل
تلقي النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام إنبي في دور الـ«16» لبطولة كأس مصر، والتي كان من المقرر اقامتها يوم 4 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا. 

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته غدا الثلاثاء؛ استعدادا للمواجهات المقبلة عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين، بعد التتويج بلقب بطولة السوبر الإفريقي يوم الجمعة الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.
 

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