الزمالك يرفض خوض مباراة نهائي دوري الشباب أمام الأهلي

الإثنين، 17-05-2021
06:11 م
محمد فضل
حدد مسئولو اتحاد كرة
القدم موعد إقامة المباراة الفاصلة لقمة دوري الشباب بين الأهلي والزمالك
، بعد اتخاذ قرار خلال الفترة الماضية بإقامة لقاء فاصل وعدم منح درع الدوري لفريق من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك
.
وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد على إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري الشباب يوم 26 مايو الجاري، على ملعب ستاد السكة الحديد.
وفى هذا السياق ، علق طارق يحيى، مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك
، على قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة نهائية وفاصلة بين الأهلى والزمالك
مواليد 1999 في 26 مايو الجاري.
وقال طارق يحيي : "إحنا كنا بنلعب على لائحة معروفة قبل انطلاق المسابقة، ولما تساوى القطبين في النقاط شُرعت لائحة جديدة دون إبلاغنا بها قبل وأثناء الموسم".
وأضاف : "الجميع يعلم اللائحة بما فيهم الأهلي، بدليل أن الموقع الرسمي للأهلي استعرض اللائحة في تقديمه المباراة، والبطل الحقيقي هو نادي الزمالك
".
وتابع: "اللائحة لا يوجد بها مباراة فاصلة، وبعد المباراة الأخيرة اتوقف عندي 7 لاعبين من الزمالك
، كما أن الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة كان يقول إن التأجيل لأجل مسمى".
وأكمل: "لن نلعب مباراة فاصلة أمام الأهلي، وسنقدم توصية لمجلس الإدارة بعدم خوض المباراة، ومعندناش مشكلة إن اتحاد الكرة يتوج الأهلي والزمالك
بالبطولة معًا، لأن اللائحة تقول إنه حال تساوى فريقين في جميع البنود والشروط يقتسمان البطولة".
وفى المقابل ، أعلن الأهلى استعداده التام لمواجهة الزمالك
يوم 26 مايو الجارى لحسم لقب دوري الشباب ، وجاء ذلك على لسان خالد بيبو مسئول قطاع الناشئيين بالقلعة الحمراء ، وهو الأمر الذى يشير إلى أن الأزمة مستمرة فى ظل إصرار الزمالك
على عدم خوض مباراة الشباب أمام الأهلى منتقدا قرار اتحاد الكرة بعدم إعلان الزمالك
بطلا للمسابقة.