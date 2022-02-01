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ابنة مفيد فوزي تصدم الجميع: الوضع لا يسمح بتدخل جراحي.. ادعوله

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مفيد فوزي
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الثلاثاء، 01-02-2022 12:36 م

كشفت الإعلامية والكاتبة حنان فوزي، ابنة الإعلامي مفيد فوزي، تفاصيل الحالة الصحية لوالدها بعد تعرضه مؤخرا لوعكة صحية شديدة.
وكتبت حنان مفيد فوزي منشورا عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ كشفت خلاله تفاصيل الحالة الصحية لوالدها، حيث قالت: ”بعد مرور 10 أيام من الخضة والقلق والحيرة والألم على بابا، مضطرة أنطق عشان أجاوب الناس اللي بيسألوا عنه ومش بيرد، ونشكر ربنا على كل حال“.
وأضافت: ”بابا تعرض لكسر في مفصل الكتف اليمين والوضع لا يسمح بتدخل جراحي لكن بيسمح برحمة ربنا عليه، والحمد لله ربنا قدر ولطف، ويا رب يمد إيده ويتمم شفاءه“.
وطلبت حنان مفيد فوزي من متابعيها عبر انستغرام الدعاء لوالدها قائلة: ”اطلب دعواتكم لوجه الله أن يتحنن عليه ويعطيه الصحة والعافية، يارب رحمتك يا عظيم الألطاف“.
 

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