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تركي آل الشيخ يخضع لعملية جراحية في الرأس

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تركي آل الشيخ يخضع لعملية جراحية في الرأس

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تركي ال الشيخ
Native
Teads
الخميس، 06-01-2022 11:58 ص

طمأن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ الجمهور على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية في الرأس.
 وكتب على صفحته الخاصة: "الحمدالله انا بخير ... اتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمه حماه واعزه الله... ولكل محب شكراً ولكل كاره شكراً ... تعود هذا الجسد على مشرط الجراح ... لكن الايمان والعزيمه تزيد لا أراكم الله مكروه في حبيب اوعزيز".
وكان آل الشيخ قد أدخل إلى مستشفى في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية وخضع لعملية جراحية في الرأس هي الثانية له، إذ كانت أجريت لـ تركي آل الشيخ مسبقاً عملية جراحية تم من خلالها إزالة ورما، كما خضع قبل 3 أشهر لعملية جراحية لإيقاف نزيف عانى منه على مدار 3 أشهر.
 

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