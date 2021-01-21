إيناس مكي: شقيقي الفنان أحمد مكي هو سبب جلوسي في المنزل بلا عمل

الخميس، 21-01-2021
08:56 ص
المصريون
كشفت الفنانة إيناس مكي
- شقيقة الفنان أحمد مكي - أسباب طلبها الطلاق من زوجها السابق بعد أسابيع قليلة.
وقالت في تصريحات تلفزيونية: تزوجت عام 2005 عن قصة حب ، وكان زوجي آنذاك لطيفا وطيبا وتمت الزيجة وسط فرحة وسعادة وتوقعات كبيرة.
وأضافت: بعد الزواج بفترة قصيرة جدًا تبدلت طباع زوجي وأصبحت علاقتنا يسودها الحدة والقسوة .
وتابعت: لم اتحمل الضغط النفسي إزاء هذا ولذلك طلبت الطلاق الذي تم بهدوء.
واستدركت: مثلت مع شقيقي أحمد مكي في فيلم (الحاسة السابعة) وقبلها أخبرني أن الدور الذي جلبه لي سيجعلني أجلس في المنزل بلا عمل بسبب طبيعته الغريبة ، وقد كان ، بعد الدور فعلا جلست في المنزل.