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إيناس مكي: شقيقي الفنان أحمد مكي هو سبب جلوسي في المنزل بلا عمل

أحمد مكي
إيناس مكي: شقيقي الفنان أحمد مكي هو سبب جلوسي في المنزل بلا عمل
 
الخميس، 21-01-2021 08:56 ص المصريون
كشفت الفنانة إيناس مكي - شقيقة الفنان أحمد مكي - أسباب طلبها الطلاق من زوجها السابق بعد أسابيع قليلة.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: تزوجت عام 2005 عن قصة حب ، وكان زوجي آنذاك لطيفا وطيبا وتمت الزيجة وسط فرحة وسعادة وتوقعات كبيرة.

وأضافت: بعد الزواج بفترة قصيرة جدًا تبدلت طباع زوجي وأصبحت علاقتنا يسودها الحدة والقسوة .

وتابعت: لم اتحمل الضغط النفسي إزاء هذا ولذلك طلبت الطلاق الذي تم بهدوء.

واستدركت: مثلت مع شقيقي أحمد مكي في فيلم (الحاسة السابعة) وقبلها أخبرني أن الدور الذي جلبه لي سيجعلني أجلس في المنزل بلا عمل بسبب طبيعته الغريبة ، وقد كان ، بعد الدور فعلا جلست في المنزل.
 

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