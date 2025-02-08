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إيناس الدغيدي: الكلام عن النار تخويف ... وربنا مش فاضي لنا

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إيناس الدغيدي
السبت، 08-02-2025 12:25 م
تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي خلال حوارها في برنامج "الفصول الأربعة"، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر قناة الجديد اللبنانية، عن رأيها في وجود الجنة والنار.وقالت إيناس الدغيدي: "بيقولوا لنا في جنة ونار، أنا بقول ده تخويف بيرهبوك، لكن لا يمكن ربنا يكون قاسي كده، لما تسمع النار هيعملوا فيك إيه وإيه".

وأضافت إيناس الدغيدي: "أنا بقول إحنا جزء من الكون ده، وعلى فكرة إحنا كبشر مديين نفسنا أهمية كبيرة أوي".
وتابعت: "سبحان الله مش قاعد لنا كل واحد بيعمل إيه، مش ممكن هو مش فاضي لنا، والموضوع أكبر من كده بكتير".



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