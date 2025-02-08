إيناس الدغيدي: الكلام عن النار تخويف ... وربنا مش فاضي لنا

السبت، 08-02-2025
12:25 م
تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي
خلال حوارها في برنامج "الفصول الأربعة"
، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين
عبر قناة الجديد اللبنانية، عن رأيها في وجود الجنة والنار.وقالت إيناس الدغيدي
: "بيقولوا لنا في جنة ونار، أنا بقول ده تخويف بيرهبوك، لكن لا يمكن ربنا يكون قاسي كده، لما تسمع النار هيعملوا فيك إيه وإيه".
وأضافت إيناس الدغيدي
: "أنا بقول إحنا جزء من الكون ده، وعلى فكرة إحنا كبشر مديين نفسنا أهمية كبيرة أوي".
وتابعت: "سبحان الله مش قاعد لنا كل واحد بيعمل إيه، مش ممكن هو مش فاضي لنا، والموضوع أكبر من كده بكتير".