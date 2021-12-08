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إيمان العميري تصدم الجمهور بظهورها بملابس جريئة للغاية

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إيمان العميري
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الأربعاء، 08-12-2021 09:50 ص

صدمت نجمة ستار أكادمي الفنانة التونسية إيمان العميري متابعيها بصورة جريئة للغاية، نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وإعتمدت إيمان إطلالة رياضية أحدثت ضجة واسعة إذ لاحظ المتابعون أنها تستعرض صدرها بشكل فاضح.
وكانت إيمان قد نشرت مؤخراً مجموعة صور جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت إيمان تقوم بإيحاءات إعتبرها بعض المتابعين جنسية إذ ظهرت وهي مستلقية في حوض الإستحمام بملابس جريئة.
وأثارت حركات إيمان ضجة كبيرة بين المتابعين خصوصاً بطريقة إستلقائها في حوض الإستحمام.

 

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