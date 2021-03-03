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إيقاف برنامج «أحلى صباح» بعد سخرية المذيع من طه حسين

طه حسين
طه حسين
 
الأربعاء، 03-03-2021 07:01 م المصريون
تسببت سقطة إعلامية لمذيع تونسي، في إيقاف برنامجه لمدة أسبوع، بعدما سخر من عميد الأدب العربي الراحل طه حسين.
وفي بيان أصدرته اليوم الأربعاء، هيئة الاتصال السمعي والبصري في تونس (الهايكا)، أكدت الها أنها قررت إيقاف برنامج “أحلى صباح” الذي يتم بثه على القناة الإذاعية الخاصة “موزاييك أف.أم” لمدة أسبوع من تاريخ بلوغ القرار، وذلك للمخالفة الجسيمة التي تضمنتها حلقة 23 فبراير 2021 من البرنامج والتي تمثلت في المس من الاحترام الواجب لكرامة الإنسان من خلال السخرية من أصحاب الإعاقة البصرية.
كما قرر المجلس عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال”.
وكان أحد مقدمي البرنامج المذكور سخر من الوضع العام في البلاد، مشيرا إلى أن تونس أصبحت عمياء مثل طه حسين.
 

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