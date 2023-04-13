"إوعي تعملي معايا كدا".. رد مفاجئ لزوج جوري بكر على دورها في "وِدَاد"

الخميس، 13-04-2023
01:34 م
تحدثت الفنانة جوري
بكر، عن رأي زوجها فى شخصية وداد بمسلسل “جعفر العمدة”، قائلة: “متأكدة إن زوجي حاليا
قاعد على الكنبة فى البيت وبيتفرج على الحلقة، وهو سعيد جدا بالمسلسل وفخور بيا ويدعمني
من أول يوم، بس هو خايف مني فى المسلسل، وبيقولي يا جوري إوعي تعملي فيا زي ما بتعملي
فى سيد”.
وأضافت الفنانة جوري بكر
، خلال حوارها عبر فضائية “العربية”:
“بشكر زوجي إنه إداني أجازة أنزل مصر كام يوم علشان أحتفل بنجاحي، ولكنه فى النهاية
عارف إن جوري ملهاش علاقة بوداد وعارف إني طيبة جدا، صح يا رامي".
في سياق متصل، تحدثت الفنانة جوري بكر
، عن رد فعل الجمهور
على دورها فى مسلسل “جعفر العمدة” بشخصية وداد، قائلا: “شتموني وهددوني بسبب المسلسل،
ومكنتش متوقعة أوي كدا غير لما شوفت نفسي على الشاشة، أنا شخصيا كرهت الشخصية ووداد
جدا حتى من حولي”.