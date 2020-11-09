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مشادة بين إلهام شاهين ومخرج شهير:«ربنا يشفيكي»

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إلهام شاهين
 
الإثنين، 09-11-2020 09:04 م المصريون

وقعت مشادة كلامية بين الفنانة إلهام شاهين والمخرج المسرحي محمد الشال، وذلك خلال ندوة تكريم الفنان عزت العايلي في مهرجان الاسكندرية السينمائي.
ووقعت المشادة عندما تحدث الناقد سمير الجمل عن تقديم مواساة الفنان عزت العلايلي له بعد وفاة ابنه ليرد المخرج محمد الشال كلنا هنموت وحينها طلبت منه إلهام شاهين احترام مشاعر الغير وعدم السخرية من أحزانهم لينفعل المخرج المسرحي بشدة ويقول "ربنا يشفيكي" وتنتهي المشادة الكلامية بعد تدخل بعض الأشخاص.
على صعيد آخر، تستعد الفنانة إلهام شاهين لتقديم مسلسل جديد، تجسد خلاله شخصية أم لديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 

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