إعلامية شهيرة تلقي بنفسها من السيارة بعد محاولة السائق خطفها





كشف المحامي علاء عابد عن تفاصيل واقعة خطف من قِبل سائق بإحدى شركات النقل الذكي، الذي قام بخطف إعلامية شهيرة داخل سيارته أثناء إيصالها، وتمكن "عابد" من الحصول على حكم بحبس السائق.

وكشف المحامي علاء عابد في منشور عبر صفحة مكتبه على الفيسبوك، عن أن الحكم القضائي الصادر من محكمة الجنايات بحبس السائق المتهم بخطف حبيبة الشماع، ليس أول حكم قضائي يصدر ضد سائق من شركة نقل ذكي، فقد سبق وتعرضت الإعلامية "ف. ا"، لواقعة مشابهة لواقعة حبيبة الشماع، وحاول سائق خطفها وسرقتها، لكنها ففتحت باب السيارة وألقت بنفسها أعلى الطريق، لتتقدم ببلاغ للجهات القضائية، وتحصل على حكم قضائي ضد السائق الهارب.

كانت قد بدأت الواقعة حينما تعرضت الإعلامية "ف. ا" للخطف بتاريخ 7 فبراير 2022، عندما قام السائق "م. ش"، -يعمل سائقًا بشركة نقل ذكي-، بمحاولة خطف المجني عليها "ف. ا" أثناء استقلالها السيارة، وغيّر المتهم خط السير المعتاد وفقًا للتطبيق، وأحكم إغلاق النوافذ والأبواب محاولًا خطف المجني عليها وسرقة متعلقاتها الشخصية، وما إن شعرت المجني عليها بالخطر قفزت من السيارة وارتطمت بالرصيف بمنطقة التجمع الأول.

وتقدم المحامي علاء عابد ببلاغ إلى الجهات القضائية، وتم قيده برقم 2537 لسنة 2022 جنح التجمع الأول.

وأصدرت محكمة التجمع الأول حكمًا بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عن واقعة السرقة والشروع في الخطف، كما ادعى المحامي ضد شركة النقل مدنيًا نظرًا لعدم تحريها الدقة في اختيار سائق الشركة على الوجه المطلوب، ولثبوت تسجيل السائقين لدى هذه الشركات ممن يتعاطون المواد المخدرة والمسجلين جنائيًا.