إصابة مدير مستشفى 57357 بالسرطان





كشفت مصادر مطلعة، أن الدكتور شريف أبوالنجا، المدير التنفيذي لمستشفى 57357، أصيب بالسرطان.

وقالت المصادر -حسب مصراي- اليوم الثلاثاء: الدكتور شريف أبوالنجا، أصيب منذ فترة قليلة بالمرض، وآثر ألا يعلن ذلك، ويتواجد في المستشفى بشكل منتظم.

وفي تصريح مقتضب، الثلاثاء، قال أبوالنجا: شعرت بآلام منذ فترة استدعت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وعليه، اكتشتفت إصابتي بالسرطان منذ نحو 3 أسابيع تقريبا.

وشغلت الأزمة التي تواجه مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357؛ الرأي العام، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعاني المستشفى من أزمة حادة في التمويل نتيجة ضعف تبرعات المواطنين، وهو ما يهدد بغلق المستشفى حال استمرارها خلال الأشهر القادمة.