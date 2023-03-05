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إخلاء سبيل المتهم باغتصاب صديقة ابنته أمامها.. والتحقيقات: ما زالت عذراء

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ارشيفية
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Teads
الأحد، 05-03-2023 12:29 م

 

 

شهدت واقعة اتهام مواطن في مركز سنورس التابع لمحافظة الفيوم، بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، في الصف الثالث الإعدادي داخل منزله، مفاجأة من العيار الثقيل.

 

وقرر محمد عصام وكيل نيابة سنورس، إخلاء سبيل المواطن "ف.ق.س"، والمتهم بهتك عرض الطفلة، وذلك لعدم وجود دليل مادي ملموس حول ارتكاب الواقعة.

 

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، بإبلاغ والدة الطفلة باعتداء والد صديقتها عليها جنسياً أثناء زيارتها لها في منزلها.

 

وتبين أن سيدة تدعى "م.ف"، تقدمت ببلاغ، قالت فيه، إن الطفلة المجني عليها توجهت إلى منزل صديقتها لزيارتها، بسبب مرضها، وأن والد الفتاة المريضة، البالغ من العمر 48 عامًا كان متواجدًا داخل المنزل، وبدأ في ملامسة جسد الطفلة، واغتصبها أمام أعين ابنته المريضة.

 

حرر محضر بالواقعة، وألقي القبض على المواطن المتهم باغتصاب الطفلة أمام ابنته، وجرى إخطار النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لفحص الطفلة.

 

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن الفتاة عذراء لم يتم الاعتداء عليها من القبل أو الدبر، وأن غشاء البكارة لديها سليم، ولم يتعرض لاعتداء.

 

وعقب ورود تقرير الطب الشرعي، قررت النيابة العامة في مركز سنورس بالفيوم، إخلاء سبيل المتهم، لعدم وجود دليل على ارتكابه الواقعة، وبيان سلامة عذرية الطفلة التي ادعت والدتها أنها تعرضت للاغتصاب.

 

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