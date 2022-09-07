إحباط محاولة تهريب غريبة بمطار القاهرة.. 71 ثعبانًا بين طيات ملابسه

الأربعاء، 07-09-2022
10:44 ص
أحبط رجال الأمن والجمارك بمطار القاهرة
، محاولة راكب قادم من إندونيسيا
تهريب
عدد من الثعابين
.
جاء ذلك أثناء تفتيش رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2
بمطار القاهرة
الدولي، الركاب القادمين من إندونيسيا، حيث اشتُبه في راكب إندونيسي
الجنسية بسبب ارتباكه الشديد.
وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" تبين وجود أجسام عضوية
داخل حقائب الراكب.
وبتفتيش الحقائب تبين وجود أكياس مصنوعة من القماش بين طيات ملابسه،
بداخلها مجموعة من الثعابين
.
وباستدعاء طبيبة الحياة البرية بميناء القاهرة الدولي، أفادت بصعوبة
المعاينة لخطورة ذلك على أمن وسلامة الركاب، وتم إرسال الطرود لمعاينتها بمعرفة
لجنة فنية داخل حديقة الحيوان بالجيزة.
وأفادت اللجنة المشكلة بوجود 71 ثعبانا داخل الأكياس المضبوطة، وتحرر محضر
جمركي بالواقعة ضد الراكب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.