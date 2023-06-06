الأربعاء 07 يونيو 2023
توقيت مصر 05:16 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

بفستان أحمر.. مايان السيد بإطلالة أنثوية من باريس

3 شروط لقبول تصريح الحج .... .تفاصيل

أول تعليق من كريم بنزيما بعد انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي

ماذا يحدث للجسم عند الامتناع عن تناول الملح تماما

دولة إفريقية تعلن إغلاق بعثاتها الدبلوماسية في الخارج

الإمارات تستثمر مبلغا فلكيا في تطوير مشروع ضخم سينقل مصر إلى مرتبة عالمية متقدمة

الحكومة توجه 8 نصائح للمواطنين لتجنب «عواصف الخميس

" أبوهم تافه".. هالة صدقي بصحبة كلابها والجمهور يعلق: "ربنا يعوضك خير"

غنى غندور تهاجم الإعلامية ياسمين عز: "الرجالة اللبنانية مالهاش في الجواري"

إحالة هبة سيد للجنايات.. تعرف على الاتهامات الموجهة لها

download
هبة سيد
الثلاثاء، 06-06-2023 03:52 م نسمه عبد الوهاب
كشفت النيابةُ العامةُ تفاصيل التحقيقات مع المتهمةِ هبة سيد صاحبةِ قناةِ أم زياد وهبة بمواقعِ التواصلِ الِاجتماعيِّ، قبل أن تحيلها هي وابنِها وزوجِها إلى محكمةِ الجناياتِ، معَ الأمرِ بضبطِ وإحضارِ الأخيرِ وحبسِهِ -كالمتهميْنِ الآخريْنِ- احتياطيًّا على ذمةِ المحاكمةِ.

وأُسندَت النيابة العامة لـ المتهمةِ هبة سيد صاحبةِ قناةِ أم زياد وهبة وابنها وزوجها ارتكابِ الأُولى جريمةَ الِاتجارِ بالبشرِ بتعاملِها في أشخاصٍ طبيعيينَ هُم أطفالُها حيثُ استخدمتْهُم بإظهارِهِم في مقاطعَ مرئيةٍ نشرتْها عبرَ حساباتِها بمواقعَ للتواصلِ الاجتماعيِّ مِن أجلِ رفعِ نسَبِ مشاهدتِها للحصولِ مِن إداراتِ تلكَ المواقعِ على أرباحٍ زائدةٍ نظيرَ تلكَ المشاهداتِ.
وقالت النيابة العامة، إن المتهمةِ هبة سيد صاحبةِ قناةِ أم زياد وهبة اشتركَ معها المتهمانِ الآخرانِ "ابنها وزوجها" بطريقَي الاتفاقِ والمساعدةِ في ارتكابِ تلكِ الجريمةِ، إذ اتفقَ ابنُها معَها على إظهارِ أشقائِهِ بالمقاطعِ المشارِ إليها لذاتِ الغرضِ، وساعدَها هو وزوجُها في إدارةِ تلكَ الحساباتِ وتصويرِ المقاطعِ وإعدادِها للنشرِ ونشرِها وترويجِها كما اطلعَ ابن المتهمةِ هبة سيد صاحبةِ قناةِ أم زياد وهبة، بإدارةِ وتسهيلِ تحصيلِ الأرباحِ المكتسبةِ مِن إداراتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ المذكورةِ، فضلًا عن اتهامِهِم بارتكابِهِم جريمةَ استغلالِ هؤلاءِ الأطفالِ تِجاريًّا -والمعاقبَ عليها بقانونِ العقوباتِ-، وتعريضِهِم للخطرِ بإيجادِهِم في حالةِ تُهددُ سلامةَ تَنشئتِهِم الواجبِ توافرُها لهم، وتعريضِ أخلاقِهِم للخطرِ، وتعريضِهِم داخلَ الأسرةِ للاستغلالِ التِّجاريِّ، وكذا ارتكابُ المتهمةِ وزوجِها جريمةَ الاعتداءِ على المبادئِ والقيمِ الأسريةِ في المجتمعِ المصريِّ.

وكانتِ النيابةُ العامةُ قد أقامتِ الدليلَ قِبَلَ المتهمةِ هبة سيد صاحبةِ قناةِ أم زياد وهبة وابنها وزوجها مِن خلالِ إجراءاتِ التحقيقِ التي باشرتْهَا فورَ انتشارِ المقطعِ المصورِ الذي أذاعتْهُ المتهمةُ في إبريلَ الماضي وألَّبَ الرأيَ العامَّ، والتي انتهتْ إلى أنها وابنَها قرَّرَا استغلالَ إظهارِ أطفالِها في المقاطعِ التي يصورانِها وينشرانِها بالقنواتِ التي يديرانِها بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ من أجلِ رفعِ نسَبِ مشاهداتِها لزيادةِ نسبِ الأرباحِ المأخوذَةِ من إداراتِ تلكَ المواقعِ نظيرَ النشرِ والترويجِ والمشاهدةِ، حتى إِنَّها لم تُبالِ في المقطعِ الذي اتُخذتْ إجراءاتُ التحقيقِ بسببِهِ بالتصريحِ بأمورِ تمَسُّ شرفَ وعِرضَ أبنائِها نظيرَ جذبِ مزيدٍ من المشاهداتِ إلى قنواتِها، وكذا لم تُوْلِ اهتمامًا بمحتوَى المقاطعِ التي تستغلُّ ظهورَ أبنائِها فيها وسعَتْ فقطْ لجَنْي الربحِ منها بأيِّ طريقٍ كانَ، وقد اتفقَ ابنُها معَها على ذلكَ، وساعدَهَا هو وزوجُها في إدارةِ تلكَ المواقعِ وجَنْي الأرباحِ من المشاهداتِ.
كما أقامتِ النيابةُ العامةُ الدليلَ قِبَلَهم أيضًا مما ثبَتَ من فحصِها هاتفَ المتهمةِ المحمولَ وما يحتوِي عليْهِ من موادَّ، وما ثبَتَ بتقريرِ إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تِقنيةِ المعلوماتِ من إجراءِ الفحصِ الفنيِّ لهذا الهاتفِ والحساباتِ المملوكةِ للمتهمةِ بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ بعدَمَا تحفظتْ عليها النيابةُ العامةُ -رقْميًّا- خلالَ التحقيقاتِ.

هذا، وتُهيبُ النيابةُ العامةُ بالكافَّةِ إلى تركِ مثلِ هذا السلوكِ الذي اقترفَهُ المتهمونَ، والذي هو مستغربٌ على مبادئِ وقيمِ وتقاليدِ المجتمعِ المصريِّ الأصيلِ، ودخيلٌ عليهِ وغيرُ مألوفٍ له، والذي دُسَّ إليه من أجلِ التأثيرِ في ترابطِ الأسرةِ المصريةِ، ودفعِ الناسِ إلى فسادِ الأخلاقِ والتخلِّي عنِ الأصولِ التي نشأَ على هَدْيِها المصريونَ، ولهذه المناسبةِ تُناشدُ النيابةُ العامةُ المؤسساتِ المعنيةَ بأمنِ وسلامةِ المجتمعِ في كافَّةِ جوانبِهِ بمكافحَةِ مثلِ هذا السلوكِ، وتوعيةِ الناسِ بكيفيةِ استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ فيما ينفعُهُم ولا يضرُّهُم، والتفرقةِ بينَ الدعاوَى المزيفةِ لحريةِ التعبيرِ الفوضويَّةِ، والمبادئِ المنضبطةِ لحريَّةِ الإبداعِ الفنيِّ والأدبيِّ التي كفلَهَا الدستورُ، وقصدَ منها النهوضَ بالفنونِ والآدابِ التي هيَ مِن ركائزِ المجتمعِ، وأحدُ أسبابِ تقدُّمِهِ وازدهارِهِ.











إقرأ ايضا

vnykO-0b

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

Capture

بفستان أحمر.. مايان السيد بإطلالة أنثوية من باريس

jsyA8T45

3 شروط لقبول تصريح الحج ..... تفاصيل

أخبار متعلقة

rFYIwyis

قرار من النيابة العامة بشأن السائق المتسبب في حادث الطريق الأوسطي

تنزيل

أول قرار من النيابة العامة تجاه زوجة حسن شاكوش

1774275_0

بسبب "البوظة".. ماذا كشفت التحقيقات في تسمم 382 شخصًا في قنا؟