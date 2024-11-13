إحالة عمرو دياب للمحاكمة بتهمة صفع شاب في حفل زفاف

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح في واقعة اتهامه بصفع شاب على وجهه في حفل زفاف بإحدى الفنادق فى القاهرة.

وكان الشاب رفع دعوى قضائية ضد الفنان عمرو دياب واتهمه بالتعدي عليه بالضرب وصفعه على وجهه وذلك أثناء محاولته التقاط صورة سلفي مع الفنان.

فيما حرر محامي الفنان عمرو دياب محضرا ضد الشاب، مشيرا إلى أن الشاب أمسك بموكله عمرو دياب من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة لإجباره على التصوير بشكل غير لائق.

كما أحالت النيابة الشاب كذلك للمحاكمة بتهمة الاعتداء على عمرو دياب.

من جانبه قال سعد أسامة، الشاب المصفوع من الفنان عمرو دياب، إنه يشكر النيابة العامة على ما بذلته من مجهود في التحقيق الذي تم على مدى الأشهر الخمسة الماضية؛ حتى حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، جلسةَ الدور الرابع من شهر نوفمبر؛ لبدء أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب".

ونفى سعد أسامة، كل ما أُثير بشأنه خلال الفترة الماضية، بأنه تم وضع أموال باسمه وشراء عقار وغيره، معقبًا: كرامة الشعب المصري لا تُشترى.

وقال سعد أسامة إنه قدَّمَ شكوى إلى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ولم تُنظر إلى الآن! وأطالب مصطفى كامل بتطبيق القانون، ووقف عمرو دياب عن الغناء.

وتابع سعد أسامة: أنا دُمِّرت نفسيًّا خلال الفترة السابقة، بسبب التنمر وكلام الناس، مختتمًا: "ربنا يوفقني إن شاء الله، بعد تحديد جلسة من قِبل المحكمة، وأنا واثق من القضاء في رجوع حقي".