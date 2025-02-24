إبراهيم العرجاني يحذر حامد الشيتي: اعتذر فورًا

فجّرت تصريحات رجل أعمال شهير أساء فيها للبدو غضبا واسعا، دفع عدداً كبيراً من السياسيين وقيادات قبلية للرد عليه.

"البدو لا يسمحون للمستثمرين بالبناء"

فقد اتهم المستثمر السياحي، حامد الشيتي، أهالي محافظة مطروح خلال مقابلة تلفزيونية، البدو بأنهم لا يسمحون للمستثمرين بالبناء، مشدداً على أنها مشكلة كبيرة تعوق تنمية السياحة في الساحل الشمالي.

كما رأى أن على الدولة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة.

وعلى الفور تصدرت هذه التصريحات مواقع التواصل وفجرت براكين الغضب. إذ جاء أول رد رسمي من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، الذي استنكر تماما ما قاله رجل الأعمال المعروف، وقدّم شكره لجميع أهالي مطروح لتعاونهم الدائم ودعم جهود الدولة سواء فى المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية.

كما لفت إلى أن المحافظة وبالتعاون مع مجلس العمد والمشايخ تستقبل وتستمع لأي مشاكل أو شكاوى تخص الشركات ورجال الأعمال والمواطنين ويتم حلها واتخاذ الإجراءات بشأنها.

وقال: "لم يتوقف أو يتعطل أي مشروع تهدف أو تخطط له الدولة في مطروح في يوم من الأيام، وعلى العكس كان أهالي مطروح دائما مع الدولة مؤيدين ومشاركين في تنفيذ كافة المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية، سواء في العلمين الجديدة، وموقع إنشاء المحطة النووية السلمية في الضبعة، وتوسعة مطار العلمين الدولي، وتطوير منطقة المقابر الألمانية والإيطالية، وميناء جرجوب، وتعارضات مسار القطار السريع، وحاليا في مشروع رأس الحكمة الجديدة وتطوير خليج الغرام ومنطقة عجيبة وغيرها من المشروعات".

"بدو مصر.. خط أحمر"

ولم يتوقف الأمر عند محافظ مطروح، بل دخل رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية إبراهيم العرجاني على الخط. وكتب رداً على صفحته الشخصية على "فيسبوك" منتقداً هذه التصريحات ومطالبا الشيتي بالاعتذار. وأردف قائلا: "من أخطأ في بدو مصر عليه الاعتذار فورا.. بدو مصر وصعيد مصر، خط أحمر".

بدوره، أكد عضو مجلس النواب المصري السابق عن مطروح وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية النائب أحمد رسلان، في تصريحات لـ"العربية.نت/الحدث.نت"، أنه يرفض تماما تصريحات الشيتي مطالبا الجهات الرقابية بمراجعة الموقف القانوني لجميع استثماراته في الساحل الشمالي.

كما شدد على أن أهالي مطروح من أبناء القبائل والعائلات يتعاونون بشكل دائم وداعم لجهود الدولة سواء من أجل إقامة المشروعات القومية السياحية أو الاستثمارية، بهدف التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة على أرض محافظة مطروح، مشدداً على أن هذا الكلام بشهادة كافة جهات الدولة.

كذلك وصف أبناء القبائل بحراس الحدود، المدافعين عن أمن واستقرار الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.