الإثنين 04 سبتمبر 2023
توقيت مصر 12:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. سقوط حورية فرغلي بشكل عنيف أثناء حضورها مسابقة ملكة جمال مصر

فتاة الرقصة النوبية في حفلة التخرج تظهر وتفجر مفاجأة

تعرف على سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في مصر

تغييرها فورًا.. قرار عاجل من الكهرباء بشأن هذا النوع من العدادات

أول منشور لـ أحمد سعد بعد طلاقه من علياء بسيوني

حمو بيكا يحتفي بـ"صديقه" أحمد أبوهشيمة: مختلف عن مواقع التواصل

شاهد.. لص يسرق سيارة فتاة ويسحلها لمسافة نصف كيلو ومطالب بإعدامه

الكويت.. نحر الخادمة ثم نحر نفسه أمام الجميع!

بعدما تجاوز 41 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم

"الجسم يجب أن يُستتر".. شيماء سيف تهاجم فتيات المايوه: فين الحياء؟

أول منشور لـ أحمد سعد بعد طلاقه من علياء بسيوني

IMG-20230904-WA0017
أحمد سعد وطليقته
الإثنين، 04-09-2023 10:38 ص


روج الفنان أحمد سعد لحفله بالكويت، وذلك في أول منشور له، بعد طلاقه من زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني.

ونشر سعد الملصق الدعائي الخاص بالحفل، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، متجاهلا الحديث عن طلاقه
وعلق قائلا: " جمهور الكويت الغالي، متحمس جدا للحفلة ومستنيكم يوم الجمعة 22 سبتمبر في موسم الكويت على مسرح الأرينا".

وكانت علياء بسيوني كشفت مساء يوم الثلاثاء الماضي عن طلاقها من أحمد سعد بناء على رغبته، وانتقدت تصرفه الذي تسبب في خراب بيتهما، مشيرة إلى قيامها بالتضحية بالكثير من الأمور، حتى تستمر حياتهما وتبني بيتا لأسرة سعيدة.

إقرأ ايضا

IMG-20230904-WA0023

شاهد.. سقوط حورية فرغلي بشكل عنيف أثناء حضورها مسابقة ملكة جمال مصر

IMG-20230904-WA0018

فتاة الرقصة النوبية في حفلة التخرج تظهر وتفجر مفاجأة

IMG-20230904-WA0015

تغييرها فورًا.. قرار عاجل من الكهرباء بشأن هذا النوع من العدادات

أخبار متعلقة

images

الكشف عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

IMG-20230830-WA0028

زوجة أحمد سعد تعلن طلاقهما وتكشف فضائح: ربنا ينتقم منك