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الكشف عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

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احمد سعد
الخميس، 31-08-2023 10:09 ص


كشفت وسائل إعلام سبب انفصال أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني بسبب العديد من الخلافات الاسرية .
وحسب المتداول فإن آخر مشكلة بينهما قبل الطلاق أن مولودته الجديدة تعرضت لحادث في الوقت الذي كان احمد سعد في الساحل الشمالي ولم يعود القاهرة.

انفصال أحمد سعد وزوجته
وللمرة الرابعة له.. انفصل الفنان أحمد سعد عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك رغبة منه في إنهاء العلاقة، عقب إعلان علياء بسيوني عن طلاقهما عبر خاصية "الاستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
أصل غير طيب ومعدن سئ
وكتبت علياء بسيوني: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته، حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ، وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا".

وتابعت: "حاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي، وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي، شكرًا على توقيتك الجميل، وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك".

وأضافت: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي، واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة، ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى، وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي، وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".

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