«بلية الدلدول».. ترسل خالد الغندور وعبدالناصر زيدان إلى المحكمة

الإثنين، 25-10-2021
04:00 م
أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي خالد الغندور
، دعوى
قضائية أمام المحكمة
الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، لمطالبته بتعويض قدره 10
ملايين جنيه لقيامه بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية
تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضع صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور
.
وحوت كلمات تلك الأغنية، ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى
لقصار القامة الأمر الذى تسبب في لجوء الإعلامي إلى القضاء للحصول على كافة حقوقه
القانونية.
وحددت المحكمة
، جلسة ١ نوفمبر أول جلسة لمحاكمة عبد الناصر زيدان فى دعوى
تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه.