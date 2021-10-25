الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

«بلية الدلدول».. ترسل خالد الغندور وعبدالناصر زيدان إلى المحكمة

900216
الغندور وزيدان
Native
الإثنين، 25-10-2021 04:00 م

أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي خالد الغندور، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، لمطالبته بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لقيامه بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضع صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور.
وحوت كلمات تلك الأغنية، ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة الأمر الذى تسبب في لجوء الإعلامي إلى القضاء للحصول على كافة حقوقه القانونية.
وحددت المحكمة، جلسة ١ نوفمبر أول جلسة لمحاكمة عبد الناصر زيدان فى دعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه.
 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

أخبار متعلقة

239505

خالد الغندور يثير غضب الجميع بكشف معلومة عن عمر مرموش

20200502022506256

قرار جديد من المحكمة في قضية «العائدين من الكويت»