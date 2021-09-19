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أول ظهور لنجل رمضان صبحي.. يُشبه من؟

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Native
الأحد، 19-09-2021 01:10 م

في أول ظهور له رغم محاولات والده إخفائه عن السوشيال ميديا، احتفل شريف إكرامي حارس مرمي نادي بيراميدز بعيد ميلاد ابن رمضان صبحي وابن شقيقته  عبر صفحته الشخصية بموقع انستجرام .
ونشر شريف إكرامي صوره تجمعه مع الصغير وعلق علي الصورة  قائلا :" عيد ميلاد سعيد حبيبي زين ".
ويعد هذا هو الظهور الول لنجل رمضان صبحي، حيث كان حريصًا على إخفاء نجله عن السوشيال ميديا، إلا أن شريف إكرامي فاجأ الجميع بالكشف عن وجه نجل شقيقته.
بدأ شريف إكرامي مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتدرج معه حتى لعب مع الفريق الأول موسم 2004–2005، ثم سافر عام 2008 للعب مع فريق أنقرة لمدة عام.
وفي عام 2009 انتقل شريف إكرامي إلى صفوف فريق نادي فينورد الهولندي، ثم عاد إلى مصر عبر بوابة نادي الجونة ليعود مُجددًا إلى بيته ويستقر مع النادي الأهلي منذ عام 2010.
استمر شريف إكرامي في اللعب لصفوف النادي الأهلي لمدة 10 سنوات، حيث عاد إلى النادي الأهلي عام 2010 قادمًا من فريق الجونة، واستمر في صفوف الفريق الأحمر حتى عام 2020، حيث قرّر وقتها شريف إكرامي الانتقال إلى فريق بيراميدز.
 

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