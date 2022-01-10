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أول صور من تشييع جثمان وائل الإبراشي

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الإثنين، 10-01-2022 02:06 م

وصل ظهر اليوم الإثنين، جثمان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي لمسجد سيدي سالم أبو الفرج بقرية شربين في محافظة الدقهلية لأداء صلاة الجنازة على جثمانه بعد أن رحل عن عالمنا مساء أمس بأحد مستشفيات القاهرة متأثرا بكورونا.
وظهرت زوجة الإعلامي الراحل في حالة انهيار وبكاء، فيما حاول بعض السيدات تهدأتها ومواساتها.
ويستعد أهالى قرية شربين مسقط رأس الراحل الإعلامي الكبير وائل الإبراشي لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.
ودخل وائل الإبراشي المستشفى منذ أيام نتيجة مضاعفات صحية بعد رحلة علاج من كورونا استمرت لمدة عام ولكنه فارق الحياة أمس.
الجدير بالذكر أن وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر 2020، وخضع للعلاج بأحد المستشفيات، وعانى من بعض المضاعفات التي أدت إلى تأخر حالة رئتيه.













 

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