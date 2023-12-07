أول صور من اصطدام سفينة حاويات في قناة السويس بكوبري الشهيد أحمد منسي

الخميس، 07-12-2023
12:36 م
اصطدمت سفينة
حاويات خلال عبورها في قناة السويس
، بكوبري الشهيد أحمد المنسي، وذلك أثناء عبورها ضمن قافلة الجنوب.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
، أن تعطل بالدفة أفقد السفينة
ONE ORPHEUS القدرة على التوجيه، ما أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.
ودفعت هيئة دفعت قناة السويس
أربع قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة
الحاويات، حيث تلقى مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة
في الكيلومتر 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه، وتم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بالقاطرات لسحبها.
يبلغ طول السفينة
336 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 101 ألف طن، ويجري العمل حاليا على توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة
تمهيدا لقطرها وذلك بعد التأكد من سلامة بدن السفينة
.
ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمن حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.