أول رد من محافظ سوهاج على انتقاد توبيخه طبيبة المراغة





رد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، على الانتقادات الموجهة له لما فعله مع أطباء مستشفى المراغة المركزي، وخاصة الطبيبة سمر أنور، التي تعرضت للتوبيخ أثناء زيارته المفاجئة للمستشفى بالنوبتجية المسائية، قائلًا:" أنا بعمل اللي يرضي ضميري".

ولفت محافظ سوهاج الجديد، إلى أنه وضع نفسه محل والد الطفل الذي كان يقف أمام غرفة الكشف في انتظار نظرة رأفة من الأطباء للكشف على طفله الذي يحمله مهيضًا مريضًا بين يديه، ولم يجد نفسه إلا متخذًا قرارًا عاجلًا باحالة الطبيبة إلى التحقيقات العاجلة لتقاعسها عن عملها.

واستكمل قائلًا:" أي إجراءات يجب أن يتخذها المريض قبل بدء الكشف كان يمكنها إبلاغ والد الطفل بها لينتهي منها حتى تنتهي هي من فحص الطفل وانقاذه ربما به علة تحتاج إلى التدخل السريع.. ننهي عُمر طفل عشان تذكرة بعدة جنيهات ولا ننقذه والمرافق ينهي الإجراءات حتى تتم عملية إنقاذه أو فحصه".

تغييرات عدة على يدي محافظ سوهاج الجديد

وكانت قد شهدت محافظة سوهاج، عدة تغييرات منذ تولي اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، منصب محافظ المحافظة، حيث أخذ يتفقد مؤسسات الإقليم في سرية تامة؛ ليكشف ما يتم داخل أروقة المؤسسات الحكومية بمختلفها من فساد، في محاولة منه لتغيير وتعديل العديد من السلوكيات السلبية.

وبين مؤيد ومعارض سقط المحافظ الجديد في مستنقع أفكار وردود الأفعال المتناقضة، هناك من هو يُعارض بعض الإجراءات التي يتخذها وهناك من يقبلها ويؤيدها ويريده أن يستكمل طريقه بهذا النمط.

فيما تقدم رئيس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي خلال كلمة له بالاعتذار إلى الطبيبة وأكد على تطبيق القانون دون تجاوز.

وأمس الأربعاء استقبل محافظ سوهاج الطبيبة التي قام بتوبيخها، وأشار إلى أنه كان يتحدث معها بشكل أبوي وأن هدفهم جميعا خدمة المواطن.

لنرى اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج الجديد، قد أصبح حديث منصات التواصل الاجتماعي عقب توليه منصب محافظ الإقليم بعدة أيام، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو له وهو يعنف الطبيبة سمر انور، إحدى طبيبات مستشفى المراغة المركزي بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

"معندكيش ضمير.. قاعدة على مكتبك ومش شايفه شغلك"، هكذا وبخ محافظ سوهاج الطبيبة سمر انور، أثناء النوبتجية المسائية، حيث رأى صفًا طويلًا من المرضى والآباء يحملون أطفالهم بين أيديهم يعانون من الآلام التي يشعرون بها دون البوح عنها، حيث كانت تنتظر الطبيبة أن يأتي الأب بالتذكرة من أجل البدء بالكشف على الطفل.

ليتفاجأ الجميع من أبناء محافظة سوهاج الذين أيدوا ما جاء به المحافظ الجديد من إجراءات صارمة ضد كل من يتقاعس عن العمل، برد فعل رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل، حيث اعتذر للطبيبة قائلًا:" من حق المحافظ أن يتخذ الإجراءات التي تلبي حق المواطن بدون تجاوز.. وأنا بقول للطبيبة حقك عليا وأنا بعتذرلك".

انتقاد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب

كما انتقد العديد من النواب ومن أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، تصرف اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، حيث يرون أن هذا التصرف لا يليق بالأطباء وما يقدمونه من خدمات للمواطنين، وما يضحون به من أجل المجتمع.

قرارات عاجلة لمحافظ سوهاج ضد العاملين بمستشفى المراغة المركزي

وكان قد قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية المفاجئة بمستشفى المراغة المركزي، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، إقالة مدير المستشفى والمدير المناوب، وذلك لتردي الأوضاع بالمستشفى، وعدم وجود أطباء، وسوء مستوى النظافة بالمستشفى.

كما قرر إحالة جميع العاملين بالنوبتجية المسائية بالمستشفى للتحقيق، وذلك للتقاعس في أداء مهام عملهم، وعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على المستشفى، والتقى المحافظ خلال جولته عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم.

ووجه بنقل مستشفى المراغة المركزي من مقرها الحالي بالوحدة الصحية بأولاد إسماعيل، إلى مقر الإدارة الصحية بمدينة المراغة تيسيرا على المواطنين، وكلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بتوفير كافة التجهيزات المطلوبة لتشغيل المستشفى بمقرها الجديد بالإدارة الصحية، وتجهيز مكان بديل للعاملين بالإدارة الصحية.