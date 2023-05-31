أول رد من أدهم نابلسي على حمل إنجي خوري منه





رد الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي اليوم ، على ادعاءات المطربة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، بخصوص أنباء "حملها بطفله بالحلال".

وكتب أدهم نابلسي على حسابه في "فيسبوك" : "لحظة الوقوف أمام رب العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي رب العالمين..وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب رب العالمين وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم".

وأضاف نابلسي: "عادة لا أحب أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعا ألا نهتم بوجودها لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس، وهذه المرة سيكون ردي الأول والأخير على هذه الإشاعات بأنها ليست صحيحة".

تصريحات المشهورة

وفي وقت سابق، أثارت أنجي خوري ضجة كبيرة، بعد زعمها أنها حامل من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.

وعبر حسابها في "تيك توك"، نشرت أنجي خوري مقطع فيديو تستعرض فيه بطنها المنتفخ، حيث ادعت أن والد طفلها هو أدهم نابلسي.

وعلى حسابها في إنستغرام، حذفت أنجي خوري بداية جميع صورها الجريئة من الحساب واستبدلتها بصور للنابلسي ولجنينها (صور سونار)، وصور لها بالحجاب، حيث ادعت أنها تحجبت بسبب نابلسي، ولقطات لها مرتدية الحجاب.