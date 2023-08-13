أول تعليق من معز مسعود على أنباء انفصاله عن حلا شيحة





رفض معز مسعود، التطرق في تصريحاته الأخيرة إلى شائعات انفصاله عن الفنانة حلا شيحة.

وأعرب الداعية معز مسعود، في حواره ببرنامج "ضيفي" المعروض بفضائية "الشرق" ويقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عن عدم تفضيله التحدث عن حياته الشخصية.

قال "معز": "لا أتحدث نهائيًا عن حياتي الشخصية، فدوري في المجتمع علمي وفكري، والأبحاث والأسئلة الوجودية، وكيف أرد على ملحد بأن الله موجود".

وأبدى أنه لا ينزعج من تحدث الجمهور عن حياته الشخصية، معتبرًا هذا أمرًا طبيعيًا، خاصةً أن الأعمال التي قدمها في الفترة الأخيرة لم تلق رواجًا واسعًا، بعدم الاهتمام الإعلامي بها بحسب زعمه.

شائعات الطلاق

أثارت الفنانة حلا شيحة جدلًا واسعًا قبل أشهر، حينما حذفت جميع الصور التي تجمعها بمعز مسعود عبر "إنستجرام"، قبل أن تنشر صورا جديدة تخلت فيها عن الحجاب.

وقال والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، إن ابنته تقيم في كنف زوجها في كندا خلال تلك الفترة وأنه دائم التواصل مع زوجها، الذي يؤكد له أن العلاقة بينه وبين ابنته على خير ما يرام، وستعود حلا إلى القاهرة بعد انتهاء أبنائها من الامتحانات الدراسية.

وكشف "شيحة" أن زوج ابنته معز مسعود، ليس لديه أي مانع في عودة ابنته للتمثيل ولا يعارض في ذلك نهائيًا، وتابع: "في رأيي حلا ممثلة لا تعوض، ولم تصرح نهائيًا بأنها اعتزلت التمثيل، فهي لم تعتزل من الأساس".

واعتزلت حلا شيحة الفن أكثر من مرة وارتدت الحجاب قبل أن تعود وتشارك في بطولة فيلم سينمائي مع تامر حسني قبل أن تعلن اعتزالها مجددًا.