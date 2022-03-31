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أول تعليق من كريس روك بعد صفعة مهينة من ويل سميث في حفل الأوسكار

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الخميس، 31-03-2022 12:07 م

لم يتفوه الممثل الأميركي الكوميدي، كريس روك، بأي كلمة على مسرح توزيع جوائز أوسكار، بعدما صفعه زميله ويل سميث، وظل محافظا على صمته 3 أيام.
وقال موقع (variety) الإخباري إن روك، الذي سخر من الرأس الحليق لزوجة ويل سميث، جادا سميث، كسر صمته بعد ثلاثة أيام، عندما تحدث علانية  للمرة الأولى عن الحادثة في عرض كوميدي.
وكرر روك "أوه، وأوك"، الكلمتين التلقائيتين اللتين قالهما تعبيرا عن دهشته فور الصفعة، في بداية عرض كوميدي بمدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس، مساء الأربعاء.
واستقبل الجمهور روك البالغ من العمر (57 عاما) بتصفيق حار استمر لمدة دقيقتين، وكسر الممثل الكوميدي التصفيق بالقول: "دعوني أقدم عرضي".
وبعدها تطرق إلى حادثة الصفع، وقال: "ليس لدي الكثير لكي أقوله عما حدث في عطلة نهاية الأسبوع (وقت الحادثة)، إذا جئتم إلى هنا لسماع شيء عن ذلك، فلدي عرض كتبته قبل هذه العطلة".
وقال إنه لا يزال يفكر في حادثة الصفعة، ولذلك "سأتحدث في وقت ما عن هذا الهراء، وسيكون الأمر جادا ومضحكا".
 

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