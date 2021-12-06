أول تعليق من طارق شوقي على امتحانات رابعة ابتدائي المثيرة للجدل

وزير التعليم

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كشف الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، عن بعض الكواليس عن المناهج التي تخص ذوي الهمم ، وبعض الكواليس الأخرى عن متابعة امتحانات الصف الرابع الابتدائي .

وقال الدكتور طارق شوقي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، إن الوزارة أتاحت أكثر من وسيلة للطلاب لمتابعة المناهج " أون لاين " ، وذلك من خلال منصات إلكترونية وأخرى عن طريق القنوات التلفزيونية ، موضحا أن الوزارة استهدفت مخاطبة أولياء الأمور بشكل مستمر خلال الفترة الماضية في حالات الأمور الجديدة .

وتابع وزير التربية والتعليم ، أن رأي الطلاب هو ما يهم الوزارة ، معقبا : "الولاد مستقرين ومبسوطين وبيتعلموا أحسن.. والأمور هتمشي في الأخر لصالح الطلاب " .

ونوه " شوقي "، أن المناهج الجديدة يتم إطلاقها من أجل مصلحتهم، مضيفا : "عاوزنهم يتفوقوا علينا ويكونوا جيلا ناجحا " .