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أول تعليق من سامح حسين بعد تصريحات المثيرة للجدل عن والدته

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سامح حسين
Native
Teads
الخميس، 23-02-2023 10:26 ص

 

وجه الفنان سامح حسين رسالة شكر وتقدير لجمهوره بعد تصريحاته المثيرة للجدل في برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

 

وكتب سامح حسين في أول تعليق له، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، :"الحمد لله، كَمّ الحب إللى شعرت بيه الكام يوم إللى فاتوا مش قادر أوصفه بالكلمات ، حقيقي فضل كبير من ربنا ... شكراً ليكم جميعاً لدعواتكم الطيبة المخلصة ودعمكم يا أجدع ناس ويارب أكون دايماً عند حسن ظنكم".

 

وقال الفنان سامح حسين، إن أصعب أيام حياته هي لحظة وفاة والدته ثم وفاة شقيقه الأصغرغرقا فى الإسكندرية، مؤكدا أنه هو من تولى تربية أشقائه.

 

وتابع حسين ، ببرنامج "واحد من الناس": "إخواتي أنا بعتبرهم أولادي، ووالدي ووالدتي كانوا منفصلين وأنا كافحت مع والدتي علشان نربي اخواتي، وعشنا فترة صعبة أنا وأمي وكانت بتقول لقرايبي إنها مربية فراخ في المنور وعاوزة بواقي الأكل ليهم وكانوا يدوها بواقي الأكل وكنت أنا واخواتي الفراخ اللي بناكل البواقي".

 

واستكمل: "أنا بحترم جدا كل اللي بيشتغل وبيصرف على أهله، وكنت بشتغل في الفاعل أطلع رمل وطوب لحد ما ضهري وجعنى وما زلت أعاني منه حتى الآن، علشان كنت أساعد أمي، وأنا لا أخجل من أي شئ بالعكس كان ربنا بيطبطب عليا دايما".

 

وأضاف: "زعلت من والدي عشان سابنا فى الظروف دي، لكن خلاص كل حاجة راحت وحاول يعتذر قبل وفاته، لكن كان خلاص، وأنا على علاقة جيدة جدا مع اخواتي من والدي ووالدتهم، وكانت هي ووالدتي أصحاب جدا وكنا ساكنين في بيت واحد لدرجة إن زوجة والدي ما زالت لابسة أسود بعد وفاة والدتي من حبها لها وأنا بعتبرها زي أمي وهي دي الروح الجميلة اللي اتربينا عليها في حي شبرا وبحب اخواتي جدا".

 

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