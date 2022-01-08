الأحد 09 يناير 2022
توقيت مصر 06:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تقرير الطب الشرعي عن الفتيات.. تفاصيل جديدة في قضية محمد الأمين

زوج يطالب المحكمة بفسخ عقد الزواج بعدما اكتشف أمرًا صادمًا في عروسته

«بينام معانا 3 أيام».. فتيات دار الأيتام يكشفن تفاصيل صادمة عن ما فعله معهن محمد الأمين

أفضل 6 أطعمة غير متوقعة تقاوم «أوميكرون»

ما المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب الفائز ببطولة أمم إفريقيا؟

عريس يتخلص من حياته في المنوفية وسط صدمة الجميع

موعد أول مباراة للمنتخب في أمم أفريقيا

مصرع وإصابة 31 في حادث مروع على طريق أبورديس

فيديو صادم.. تحرش جنسي بإعلامية شهيرة أثناء تقبيل الحجر الأسود خلال أداء العمرة

بعد انفصاله عن زوجته.. رياض محرز يتزوج عارضة أزياء شهيرة سرًا

ADS
 

أول تعليق من إلهام شاهين لصلاتها دون حجاب

image
إلهام شاهين
Native
Teads
السبت، 08-01-2022 09:35 ص

بعد ساعات من انتشار فيديو ظهرت خلاله الفنانة إلهام شاهين تصلي بدون حجاب، أثناء جنازة الفنانة مها أبو عوف، الخميس، الأمر الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت إلهام في مداخلة تليفونية لتعلق على الفيديو.
وقالت إلهام لبرنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر: "الطرحة اتزحلقت، وكانت مدلدلة على كتفي مخدتش بالي للحظة وبعدين أدركت ورفعتها".
وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، إنها تعرف أن صلاة الجنازة ليس بها ركوع أو سجود، وأن وقت التقاط الفيديو لها وهي تصلي، كانت تصلي صلاة الظهر، ولم تكن صلاة الجنازة قد بدأت بعد.
وتابعت : "دي مش صلاة الجنازة دي صلاة الضهر، صلاة الجنازة معروف لا فيها ركوع ولا سجود".
وظهرت إلهام شاهين، وهي تصلي في جنازة الفنانة مها أبو عوف بدون ارتداء حجاب، وقامت بالركوع، الأمر الذي عرضها لانتقادات وأثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع الفيديوهات يوتيوب.
وجاءت التعليقات على النحو التالي "الموضوع مش بس حجاب، الصلاة مفيهاش ركوع"، "لا حول ولا قوة إلا بالله وتركع في صلاة الميت.. اللي ما فيها ركوع ولا سجود"، "هما بيركعوا ليه.. صلاة الجنازة بدون ركوع أصلا".


 

إقرأ ايضا

16415876432059120

تقرير الطب الشرعي عن الفتيات.. تفاصيل جديدة في قضية محمد الأمين

adb03c329be0d4ab1a90202fd822903b

زوج يطالب المحكمة بفسخ عقد الزواج بعدما اكتشف أمرًا صادمًا في عروسته

mohammed-alameen-qanawat-ce-be-se32

«بينام معانا 3 أيام».. فتيات دار الأيتام يكشفن تفاصيل صادمة عن ما فعله معهن محمد الأمين

أخبار متعلقة

image

الكشف عن سبب وفاة الفنانة مها أبوعوف

Capture

في عيد ميلادها..العمر الحقيقي لـ إلهام شاهين (فيديو)