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أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على تعيين حازم إمام بالبرلمان

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أحمد مرتضى منصور
 
الخميس، 07-01-2021 12:48 م

في أول تعليق له، هنأ أحمد مرتضى منصور، الثنائي حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وحسام غالي نجم الأهلي والمنتخب السابق، على نيلهما ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعيين في مجلس النواب.
و كتب أحمد مرتضي منصور من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر: مبروك للسادة النواب المعينين النائب حازم إمام والنائب حسام غالي إن شاء الله يكون خير لهم ولمصر...شكرًا سيادة الرئيس على هذا الاختيار المحترم.
و كان قد  وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، التهنئة للثلاثي محمد عمر وحازم إمام وحسام غالي على نيلهم ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعيين في مجلس النواب.

وقال اتحاد الكرة عبر حسابه على "تويتر": "الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ الكابتن محمد عمر والكابتن حازم إمام  والكابتن حسام غالي بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم أعضاء بمجلس النواب لينضموا إلى زملائهم الرياضيين الذين نجحوا في انتخابات المجلس".
 

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