أول تحرك لصاحب واقعة الصفع ضد عمرو دياب ويكشف ما حدث





واقعة صفع عمرو دياب لأحد معجبيه تتصدر تريند المواقع البحثية، بعد ما ظهر الفنان وهو يصفع أحد الشباب على وجهه الذي رغب في التقاط صورة سيلفي معه، لكن تلك الصفعة وقعت على وجوه كل محبيه الذين أعربوا عن غضبهم الشديد تجاه قامة فنية صفعت جمهورها.

وقال الشاب محمد سعد أسامة صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب في أول تعليق له: “أنا حزين جدا أنا واحد معجب كنت عاوز اتصور معاه مش أكتر من كدة.. الحركة اللي حصلت منه مش لطيفة خالص ولا تليق بواحد تفكيره زي عمرو دياب”.

وأضاف سعد خلال حديثه مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم، الناس كلها بتتصور معاك مين اللي بينجحك؟ احنا اللي بنخليك تريند.. مين اللي طلعك فوق وحققلك مشاهدة؟ احنا اللي بندي قيمة للواحد..أنا مش بشحت منك ولا بقولك هات حاجة لله.. أنا بحبك وعاوز اتصور معاك والتليفون أنا كنت رافعة عشان معطلوش وكنت مستني الشغل أما يخلص اتفاجئت أنه اداني بالقلم على وشي".

وتابع الشاب صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب: “عاوز أمسح الفيديو باي شكل الواحد خجلان من الموقف أنا محرج وسط اصحابي.. موقف مش لطيف أنا دلوقتي رايح أشتكيه في النقابة الأول وأشوف أي اجراء رسمي عشان اعوض حقي في اللي حصل”.

وعن شده لملابس الفنان قال: “أنا مقرصتوش أنا كنت بحسسه أن في حد واقف جنبه عاوز يتصور معاه مش اكتر من كدة..حطيت ايدي على ضهره عادي أنا بحبه جدا مش بغرض اي شيء اخر لكن اتفاجئت برد الفعل ”.

واختتم الشاب سعد حديثه: “كنت معزوم في فرح رجل الأعمال عامر جنوب..وأنا كنت بحب عمرو دياب جدا على طول بسمع أغانيه وكان في بالفرح فنانين كتير ومقومتش من مكاني لكن هو اللي قررت اقوم اصوره لايف عشان ابقى فاكرها”.