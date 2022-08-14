الإثنين 15 أغسطس 2022
توقيت مصر 13:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. ضابط شرطة ينشر فيديو وهو يعذب زوجته في لبنان

تعليق صادم من مرتضى منصور على اشتباك مشجع زملكاوي مع ياسر إبراهيم في الشارع

الفيديو المتسبب في اتهام محمد رمضان بالشذوذ الجنسي

«كيرة والجن» يحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.. كم حصد؟

تكتشف أن زوجها يخونها مع أخرى وأنجب منها طفلين دون زواج!

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن قائد القوات الجوية

نجيب ساويرس بتعليق غريب وصادم على حريق الكنيسة.. وعمرو أديب: تقصد أيه؟

تهز المنصورة.. تعثر على زوجها ميتًا بجوار الخادمة بملابسه الداخلية

شاهد.. نفوق الأبقار والأسماك في أسوأ موجة جفاف تضرب أوروبا

هل تتذكرون الفنان نعيم عيسى؟.. شاهدوا كيف أصبح الآن: محدش بيسأل عني

ADS
 

«أنا هعيسش ليه.. أنا هحصل إخواتي».. تفاصيل وفاة 4 أشقاء بطريقة مأساوية في الفيوم

127-014657-four-brothers-electrocuted-death-egypt_700x400
صلاة الجنازة على الضحايا
Native
Teads
الأحد، 14-08-2022 02:02 م


شهدت محافظة الفيوم حادثًا مأسويًا، أول أمس الجمعة، حين ذهب 3 أشقاء لإنقاذ أخيهم، ليلقوا حتفهم جميعًا صعقًا بالكهرباء.

وتوفي الأشقاء الأربعة صعقا بالكهرباء في مركز إطسا التابع لمحافظة الفيوم، بعد سقوط سلك كهربائي في المياه لدى قيامهم بري حقلهم.
وبينما كان شقيقهم يروي الحقل، سقط سلك كهرباء في المياه، فاستغاث بأشقائه الثلاث الذين أسرعوا لنجدته، قبل مصرعهم جميعًا.
تم نقل جثث الأشقاء الأربعة إلى مستشفى إطسا المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وشيع الآلاف من أهالي مركز إطسا بمحافظة الفيوم، السبت، جثامين الأشقاء الأربعة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين جموع المشيعين.

وسرد ابن عم المتوفين تفاصيل الواقعة، قائلا: "محمد ابن عمي كان يسقي الأرض الزراعية المجاورة لمنزله، وفجأة أصيب بماس كهربائى فاستغاث بأشقائه الثلاثة، الذين أسرعوا لإغاثته فلقوا مصرعهم جميعا في الحال".
وأضاف ابن عم الضحايا، ويدعى أيمن معوض، أن بعض الأهالي حاولوا منع ابن عمه من التدخل لإنقاذ أشقائه الثلاثة وسط المياه لحين فصل التيار، لكنه أصر على إنقاذهم أو الموت معهم، وكانت آخر كلماته "أنا هعيش ليه؟ أنا هحصّل إخواتي".
 

إقرأ ايضا

Capture

صدمة.. ضابط شرطة ينشر فيديو وهو يعذب زوجته في لبنان

image_750x_62f99aa153df1

الفيديو المتسبب في اتهام محمد رمضان بالشذوذ الجنسي

Capture

تكتشف أن زوجها يخونها مع أخرى وأنجب منها طفلين دون زواج!

أخبار متعلقة

image

مصرع 4 طلاب بطريقة مأساوية بعد أداء امتحانات الثانوية العامة