«أنا بيه ابن بيه».. من هو عمر هريدي دفاع القاضي المتهم بقتل زوجته شيماء جمال

الخميس، 21-07-2022
12:27 م
تداول رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمحامي عمر هريدي
، دفاع القاضي المتهم بقتل زوجته
الإعلامية شيماء جمال، من حلقة له مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي يقول فيه
" أنا بيه ابن بيه".
مقطع فيديو "أنا
بيه ابن بيه" كان مجتزًا من حلقة للإعلامي وائل الإبراشي في مايو 2014، تحدث
خلالها عن حكم محكمة الأمور المستعجلة بمنع رجال الحزب الوطني من ممارسة الحقوق
السياسية بعد حله في 2011، وحضر "هريدي" ضيفًا كعضوًا في الحزب الحاكم،
وانتخب عن دائرة البداري في أسيوط دورتين متتاليتين 2000 - 2005 \ 2005 - 2010.
انفعل عمر هريدي
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آنذاك - حينما استقبل "الإبراشي" اتصالًا هاتفيًا من علاء حكيم المتحدث
باسم حركة تمرد أسيوط وأخبره على الهواء أن مركز البداري في أسيوط يتبرأ من عمر
هريدي لتاريخه مع الحزب الوطني، لم ينبث من بعدها بكلمة، لاحقه صاحب الصيت في
بلدته بهجوم شرس قاد "الإبراشي" للخروج إلى فاصل إعلاني.
مقطع الفيديو جعل من
عمر هريدي
أحد مشاهير السوشيال ميديا، وأُخذت كلماته للرد بين الزملاء من أجل
الضحك فيما بينهم، اتخذت من مقولته شعارًا مُعلق على سترات تخرج دفعات من كليات
التجارة والآداب ودعُي "هريدي" لإحدى حفلات التخرج "فان داي"
الخاص بكلية الآداب ونشر وقتها الصور مبتهجًا على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".
بدأت سيرة عمر هريدي
تتوارى عن أذهان المصريين بطبيعة حال كل "تريند"، واليوم تردد اسمه من
جديد بعد ترافعه عن القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال، وتأجلت
القضية لجلسة 13 أغسطس؛ للاطلاع.
من هو عمر هريدي
.. رجل
القانون والسياسة؟
يبلغ عمره 75 عامًا،
شغل منصب عضو مجلس البرلمان المصري دورتين متتاليتين من 2000 لـ 2010 عن مركز
البداري في أسيوط وانضم في دورته الثانية إلى الحزب الوطني المنحل في 2011 وتولى
عضوية أمانة الحزب.
في دورته الأولى في
البرلمان شغل منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان ودورته الثانية كان وكيلًا عن اللجنة
التشريعية والقانونية، وانضم إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي 2006.
عمل "هريدي"
عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامي
ن عام 2009 وأمين صندوق النقابة العامة
للمحامي
ن، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامي
ن عام 2020 وكيل النقابة العامة
للمحامي
ن، مثّل البرلمان المصري بالأمم المتحدة في 2008 خلال مؤتمر مكافحة الفساد.
اشتغل مستشارًا
قانونيًا لنقابة الإعلاميين، ونادي الشمس الرياضي، والاتحاد العربي للدراجات النارية
2020، كذلك عمل محكمًا رياضيًا بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية
المصرية، وحاليًا يشغل عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المنشئة بقرار رئيس
الجمهورية، ووكيل النقابة العامة لمحامي
ين مصر، ويعمل كمحامي
نقض ودستورية عليا حر.
وتقدم
"هريدي" بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 عن دائرة محافظة
القاهرة واختار الرقم 11 وهو رمز الأسد، لكنه لم ينجح في الحصول على الأصوات الفوز
المقررة، وقدم بأوراق ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك 2021 وانسحب بعدها.
ومن أشهر الأحكام التي
حصل عليها "هريدي" تلك الصادرة من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ
إعلان نتيجة انتخابات اتحاد كرة القدم التي أجريت 30 أغسطس 2016، وأمرت بحل مجلس
الجبلاية.
سر مرافعته عن القاضي
قال "هريدي"
في تصريحات لموقع"مصراوي"، إن زوجة القاضي المتهم توصلت معه من أجل
الدفاع عن زوجها، ووافق بحسب قوله إنه أول قاضي يُتهم في قضية قتل: "أول مرة
تحصل في التاريخ قاضي يتهم بقضية قتل".
وأضاف
"هريدي" أنه محامٍ يحضر قضايا أمام دوائر محكمة مجلس الدولة، ووقف
كثيرًا أمام القاضي أيمن حجاج وعلى معرفة شخصية به.
وأكمل: "تربطني
به صداقه كونه عضو في نادي الزمالك واتقابل معه هناك".
وعن سير المحاكمة خلال
الفترة المقبلة، قال "هريدي" إن موكله كان في حالة دفاع شرعي واعترف
أمام المحكمة اليوم أنه قتل زوجته لكن دون قصد، على عكس ما أوردته النيابة العامة
في اتهامها له بقتلها بتهمة القتل من سبق الإصرار والترصد.
وأضاف محامي
المتهم
أنه سيسعى خلال الجلسات المُقبلة لتغير القيد والوصف من قتل بعمد إلى قتل دون عمد،
موضحًا أن المتهم اتخذ زوجته إلى مزرعة بغرض إسعادها لكن حدثت مشادة بينهما أدت
إلى ضربها بـ"الطبنجة" على رأسها من الخلف ما أدى لوفتها.
ونوه إلى أن القاضي
أيمن حجاج تزوج من المجني عليها عرفيًا وانقلب إلى الرسمي فيما بعد، معلقًا:
"زوجته اشتغلت علاقتها بيه وصورته أثناء العلاقة الزوجية لتحقيق أغراض خاصة
بها" وفق ما جاء في نص التحقيقات الخاصة بالمتهم".